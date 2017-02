7 Albert Lea wrestlers have punched their ticket to championship matches tonight!

Nic Cantu (106)

Jake Johnsrud (120)

Gavin Ignaszewski (126)

Brody Nielsen (138)

Garrett Aldrich (145)

Zach Glazier (152)

Matt Palmer (285)

Those still alive in the wrestlebacks:

Ty Harms (132)

Jesse Hernandez (160)

Tanner Palmer (220)

Those eliminated:

Caleb Talamantes (113)

Brady Nielsen (170)

Riet Lony (195)